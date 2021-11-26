Danieli Çin’e iki adet blum döküm ünitesi tedarik edecek

Cuma, 26 Kasım 2021 12:05:13 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, dünya global enerji üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu artan bileşen talebini karşılamak için Çinli çelik üreticileri Chengde Jianlong ve Jiangsu Yonggang’a iki adet blum döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

Döküm üniteleri, yıllık toplam 1 milyon mt’un üzerindeki kapasiteleriyle 700-1.200 mm çapında büyük yuvarlak profiller üretecek. 1.200 mm çapındaki blumlar, dünyanın en büyük kesintisiz döküm profilleri olacak.

Jiangsu Yonggang’a tedarik edilecek dört bantlı blum döküm ünitesinin 2022 yılının Ocak ayında, Chengde Jianlong’a tedarik edilen döküm ünitesinin ise önümüzdeki yıl Nisan ayında devreye alınması planlanıyor.