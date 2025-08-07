Danieli ArcelorMittal Jinxi’ye elektrikli araç projesi için soğuk haddehane tedarik edecek

ArcelorMittal ile China Oriental Group’un ortak girişimi olan çelik üreticisi ArcelorMittal Jinxi New Materials Jiangsu Eyaleti’nin Changzhou şehrinde kurulacak yeni bir tandem soğuk haddehane için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaşma sağladığını duyurdu. Giderek artan elektrikli araç talebini karşılamaya yönelik Yeni Enerji Manyetik Malzeme (NEMM) projesinin bir parçası olarak hayata geçirilecek bu yatırımın 24 ay içinde devreye alınması bekleniyor.

Danieli anlaşma kapsamında tesiste yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli sacı işleyebilen 6 bantlı tandem soğuk haddehane kuracak. Haddehanenin üreteceği özel malzeme elektrikli araçlarda kullanılan motorlar, jeneratörler ve aküler için büyük öneme sahip.

Üretilecek manyetik malzemeler elektrikli araçların motorlarının performansını ve enerji verimini artıracak mekanik özellikler içeriyor. Bu nedenle bahsi geçen siparişin enerji dönüşümü konusunda yüksek verimli malzeme geliştirme çalışmalarına odaklanan ArcelorMittal için stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor