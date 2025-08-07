 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Danieli...

Danieli ArcelorMittal Jinxi’ye elektrikli araç projesi için soğuk haddehane tedarik edecek

Perşembe, 07 Ağustos 2025 14:13:40 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal ile China Oriental Group’un ortak girişimi olan çelik üreticisi ArcelorMittal Jinxi New Materials Jiangsu Eyaleti’nin Changzhou şehrinde kurulacak yeni bir tandem soğuk haddehane için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaşma sağladığını duyurdu. Giderek artan elektrikli araç talebini karşılamaya yönelik Yeni Enerji Manyetik Malzeme (NEMM) projesinin bir parçası olarak hayata geçirilecek bu yatırımın 24 ay içinde devreye alınması bekleniyor.

Danieli anlaşma kapsamında tesiste yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli sacı işleyebilen 6 bantlı tandem soğuk haddehane kuracak. Haddehanenin üreteceği özel malzeme elektrikli araçlarda kullanılan motorlar, jeneratörler ve aküler için büyük öneme sahip.

Üretilecek manyetik malzemeler elektrikli araçların motorlarının performansını ve enerji verimini artıracak mekanik özellikler içeriyor. Bu nedenle bahsi geçen siparişin enerji dönüşümü konusunda yüksek verimli malzeme geliştirme çalışmalarına odaklanan ArcelorMittal için stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ağustos 2025

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla bir miktar yükseldi

06 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Ağustos 2025

06 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Ağustos 2025

05 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 32. Hafta, 2025

04 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Ağustos 2025

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 1 Ağustos 2025

01 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 31 Temmuz 2025

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Temmuz 2025

30 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli tüccarlar sıcak rulo sac fiyatlarını 10$/mt yukarı çekti, üreticiler daha temkinli

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis