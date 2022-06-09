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Danieli Aperam’ın Steckel tesisini yenileyecek

Perşembe, 09 Haziran 2022 10:28:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Brezilya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam South America’nın Timoteo’da bulunan Steckel tesisini yenileyeceğini açıkladı.

Yenilemenin amacı piyasa talebini daha iyi karşılamak için ürün portföyünü genişletmek. Yenilenen Steckel tesisi Aperam’ın 1,8 mm kalınlığa sahip silisli, karbonlu, 410T kalite paslanmaz çeliğin yanı sıra Inconel 625, Duplex 2101 ile 2205 ve 3xx ile 4xx serisi paslanmaz çelik üretmesini sağlayacak.

Proje aynı zamanda çevresel önlemlere odaklanarak enerji tüketimini ve karbon emisyonunu optimize edecek.

Tesisin yenileme çalışmaları 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi beklenen üretim durdurulması sırasında tamamlanacak.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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