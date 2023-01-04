Dana Steel ve KEZAD Group Abu Dabi’de soğuk haddeleme tesisi kuracak

Çarşamba, 04 Ocak 2023 16:40:08 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli çelik rulo ve sac haddecisi Dana Steel ile Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), Abu Dabi’deki ilk soğuk haddeleme tesisinin kurulması için anlaşma yaptı.

Birçok dönüşüm programıyla 2031 yılına kadar BAE imalat sektörünün değerini ikiye katlayarak 172 milyar AED’e çıkarmayı hedefleyen KEZAD Group, Dana Steel’in ilk tesisi için hizmet sağlayarak Abu Dabi Sanayi Stratejisine verdiği desteği artırmış oldu.

Anlaşmaya göre, Dana Steel 50.000 metrekarelik alana 500.000 mt kapasiteli bir soğuk haddeleme tesisi inşa edecek. Söz konusu tesis şirketin kesintisiz galvanizleme ve kesintisiz boyalı kaplama tesislerine entegre edilecek. Şu anda Dana Steel’in soğuk haddeleme, kaplamalı galvanizli sac ve boyalı sac üretim kapasiteleri sırasıyla 500.000 mt, 350.000 mt ve 150.000 mt seviyelerinde yer alıyor.

Sonuç olarak Dana Steel bu yeni tesis ile Körfez bölgesindeki üretim kapasitesini artıracak ve BAE’li üreticiler ihtiyaçlarını ithal hammaddelerin yerine yerel kaynaklardan temin edebilecek.

Dana Steel yetkilisi, “İnşaatı Haziran ayında başlayacak olan tesisin birkaç yıl içinde devreye alınması bekleniyor. Bu tesisle BAE’nin imalat kapasitesi artacak ve Hindistan ile Çin gibi diğer büyük üretici ülkelere rakip olunacak,” dedi.