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CSN çelik fiyatlarını Mayıs ayında bu yıl dördüncü kez artıracak

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 09:44:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli Estadao gazetesinden edinilen bilgilere göre, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), çelik fiyatlarını Mayıs ayı itibarıyla bu yıl dördüncü kez artıracak.

Şirket, soğuk sac fiyatlarında ortalama %18, çinko kaplamalı, galvalum ve kaplamalı fiyatlarında da ortalama %16,5 artış yapacak. Sıcak sac fiyatları ise ortalama %16 artacak.

CSN’nin Ticari Başkan Yardımcısı Luis Fernando Martinez, bu yıl dördüncü kez yaşanan fiyat artışının, ihracat piyasasında çelik fiyatlarının artmasından ve Brezilya realinin ABD doları karşısında değer kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi.

Şirket, çelik fiyatlarını ilk olarak Ocak ayında ortalama %15, ardından Şubat ayında %15 ve son olarak da Nisan ayında %10 artırmıştı.


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