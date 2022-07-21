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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 11-17 Temmuz döneminde %16 arttı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:42:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Temmuz ayının ikinci haftasında (11-17 Temmuz) aylık %15 düşüş ve yıllık %16 artışla 48.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Bu seyir, önceden kademeli bir şekilde iyileşme gösteren otomobil talebinin daha sonra Temmuz ayında yavaşladığını gösteriyor.

1-10 Temmuz döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık %16 artış ve aylık %6 düşüşle 40.000 adet seviyesinde yer aldı.

Haziran yılın ilk yarısının son ayı olduğu için, otomobil satıcıları performanslarını iyileştirmek adına çaba gösterdi. Öte yandan, Temmuz otomobil satışlarının durgun olduğu aylardan biridir, ancak piyasa oyuncuları hükümetin teşvik politikasının desteğiyle satışların Temmuz sonunda iyileşebileceğini düşünüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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