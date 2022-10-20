CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-16 Ekim döneminde %3 düştü

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının 1-16 Ekim döneminde aylık %1 artış ve yıllık %3 düşüşle 43.330 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.
Çin’de perakende binek araç satışları 1-7 Ekim döneminde aylık %20 ve yıllık %26 düşüşle 30.907 adet olurken, 8-16 Ekim döneminde aylık %15 ve yıllık %13 artışla 52.993 adet seviyesinde kaydedildi.
Ekim ayında, yeni araçların piyasaya sürülmesi perakende binek araç satışlarını biraz desteklerken, tekrarlayan Covid-19 vakaları araç alımlarını olumsuz etkiledi.