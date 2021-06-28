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Corbus, Cibuti ile hurda ticareti için anlaşma imzaladı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 12:11:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Corbus Metal, Afrika’nın doğusunda bulunan Cibuti hükümetiyle ülkedeki tüm metal ürünlerinin işleme, kullanım ve ihracatına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, ülkedeki demir çelik ve demir dışı tüm metalik ürünlerin toplatılması ve işletilmesi sadece Corbus tarafından yapılacak. Kısa süre içinde eski araçlar dahil olmak üzere hurda veya hurdaya ayrılacak ürünler toplanarak Cibuti’den ihraç edilecek.

Şirketin ürün portföyü, nervürlü demir, köşebentler, kare, düz ve yuvarlak çubuk içeriyor.


Etiketler: hammaddeler  Doğu Afrika  hurda  Cubiti  |  benzer haberler »


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