Continental Steel ArcelorMittal’in ürettiği geri dönüştürülmüş çeliğin ilk müşterisi oldu

Salı, 13 Eylül 2022 11:19:01 (GMT+3) | İstanbul

Singapur merkezli çelik distribütörü Continental Steel, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in XCarb® teknolojisi kullanılarak geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çeliğik HISTAR S460’ın ilk müşterisi olduğunu açıkladı.

6.000 mt HISTAR S460 düşük karbonlu yüksek mukavemetli yapısal çelik profil bu ay teslim edilecek.

Continental Steel, Singapur’da yaklaşan büyük altyapı projelerine yeterli ve zamanında ürün tedarik edilmesini sağlamak için söz konusu üründen büyük miktarda stok yapacak. HISTAR S460’ın kullanımı diğer çelik ürünlerin kullanımına kıyasla karbon ayak izini önemli ölçüde azaltıyor.

Continental Steel 2030 yılına kadar piyasaya yalnızca düşük karbonlu çelik sunmayı ve 2040 yılına kadar karbonsuz çelik ürünler tedarik etmeyi hedefliyor.