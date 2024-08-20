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Cokal BBM madeninde pulverize kömür üretecek

Salı, 20 Ağustos 2024 12:33:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Cokal, bağlı kuruluşu PT Bumi Barito Mineral’in pulverize kömür üretmek üzere Kalimantan, Endonezya'da bulunan Bumi Barito Mineral (BBM) metalurjik kömür madeninde yer altı madenciliği yapmak amacıyla Endonezyalı kömür madeni geliştiricisi PT. Cpta Bersama Indonesia (CBI) ile bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını açıkladı. Şirket 18 ay içinde üretime başlamayı planlıyor.

CBI, kömürün stok sahasına teslimine kadar tüm maden geliştirme maliyetlerini ve devam eden işletme maliyetlerinin tamamını ödeyecek, yer altı kömür madenciliği ve kömür yıkama tesisi faaliyetlerine yönelik operasyonları yürütecek. Cokal ise kömürün nakliye, satış ve pazarlama faaliyetlerini üstlenecek. Projenin ilk aşamasının 6 ay sürmesi, ikinci aşamasının ise sonraki 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yakın zamanda BBM metalurjik kömür madenindeki operasyonları genişletmek ve üretimi artırmak için Endonezya merkezli madencilik hizmetleri şirketi PT Petrosea Tbk (Petrosea) ile de bağlayıcı bir ön protokol imzalamıştı.


Etiketler: Endonezya Güneydoğu Asya Madencilik Üretim 

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