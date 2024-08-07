Cokal BBM metalurjik kömür madeninde üretimi artıracak, maliyetleri düşürecek

Avustralyalı madenci Cokal, bağlı kuruluşu PT Bumi Barito Mineral’in Kalimantan, Endonezya'da bulunan Bumi Barito Mineral (BBM) metalurjik kömür madenindeki operasyonları genişletmek ve üretimi artırmak için Endonezya merkezli madencilik hizmetleri şirketi PT Petrosea Tbk (Petrosea) ile bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını açıkladı. Petrosea, maden servis şirketlerine ödeme sürelerini 120 gün daha uzatarak sürdürülebilir kömür üretimi gerçekleştirilmesini ve üretimin artırılmasını sağlayacak.

Petrosea’nin maden servis şirketlerini seçmek ve bu şirketlerle yapılan anlaşmaların şartlarını optimize etmek konusunda yardım etmesiyle Cokal, ton başına üretim maliyetlerinin düşmesini bekliyor.

BBM madeninin yaklaşık 266,6 milyon mt kömür rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.