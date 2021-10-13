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Cleveland-Cliffs, Ferrous Processing and Trading Company’i alarak hurda sektörüne giriyor

Çarşamba, 13 Ekim 2021 14:52:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., ABD merkezli Ferrous Processing and Trading Company’i (FPT) yaklaşık 775 milyon $ toplam işletme değeri karşılığında satın almak için anlaşma yaptığını açıkladı.

Alım, Cleveland-Cliffs yönetim kurulu tarafından onaylandı ve bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

ABD ticari yüksek kalite hurda pazarının yaklaşık %15’ini temsil eden FPT, 22 hurda işleme tesisinde yılda yaklaşık üç milyon mt hurda işliyor, bunun yaklaşık yarısı yüksek kalite hurdadan oluşuyor.

Alım, Clevelend-Cliffs’in yüksek kalite hurdaya büyük ölçüde erişimini sağlayacak ve ürün portföyünü pelet, doğrudan indirgenmiş demir ve artık yüksek kalite hurda içerecek şekilde genişletecek. Aynı zamanda şirketin daha temiz malzeme karışımıyla çevre dostu ve düşük karbon yoğunluklu çelik üretimine olan katkısını artıracak.

Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourenco Goncalves, “FPT’nin satın alınması, hem Cleveland-Cliffs hem de doğrudan hurda satabilecek olan imalat ve servis merkezi müşterileri için aracıları ortadan kaldırarak ve hurdadan marj katkısını artırarak, müşterilerimizden doğrudan yüksek kalite hurda alımımızı geliştirecek,” dedi.


Etiketler: ABD  devralım  hurda  hammaddeler  Cleveland-Cliffs  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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