Cleveland-Cliffs komisyonun vergi kararının ardından Weirton teneke levha tesisini askıya alacak

Cuma, 16 Şubat 2024 11:07:52 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun kalaylanmış çeliğe yönelik antidamping ve sübvansiyon vergisi kararını reddetmesi sonucunda Weirton’da bulunan teneke levha üretim tesisini bu yılın Nisan ayında süresiz olarak askıya alacağını açıkladı.

Şirket piyasadaki adil olmayan rekabet koşulları nedeniyle Weirton’da bulunan tesisinde teneke levha üretimini sürdürmekte zorlandığını ifade etti. Söz konusu tesisteki çalışanlar diğer tesislerde görevlendirilecek veya kıdem tazminatı alacak.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Cleveland-Cliffs ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın kalaylanmış çelik ithalatına antidamping ve sübvansiyon vergisi uygulanması için başvuru yapmıştı ve bu yılın Ocak ayında Ticaret Bakanlığı Kanada, Çin, Almanya ve Güney Kore’den ithal söz konusu ürünler için vergi oranlarını açıkladı. Ancak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere komisyon Güney Kore, Almanya ve Kanada’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanacak %2,69-6,88 oranlarındaki antidamping vergileri ve Çin’den ithal kalaylanmış çeliğe uygulanacak %122,5 oranındaki sübvansiyon vergisi kararını reddetmişti.

Buna ek olarak Cleveland-Cliffs 2024 yılı çelik satış tonajı hedefinin 16,5 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ettiğini ifade etti.