Cleveland-Cliffs karbonsuzlaşmaya yönelik yeni hedeflerini açıkladı

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ABD merkezli madenci Cleveland-Cliffs Inc., sera gazı salımını azaltmaya yönelik yeni hedeflerini paylaştı. Bununla birlikte şirket, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 salımlarını 2017 yılına kıyasla %25 düşürme hedefini planlanandan çok önce gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çelik üretim teknolojilerinde değişikliğe yönelik mevcut ve planlanan yatırımlar kapsamında Cleveland-Cliffs, Kapsam 1 ve 2 karbon salımı yoğunluğunu 2035 yılına kadar 1 metrik ton ham çelik başına %30 ve Kapsam 3 salımı yoğunluğunu da 1 metrik ton ham çelik başına %20 azaltmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, ABD Enerji Bakanlığının iki karbonsuzlaşma projesi için finansman sağlayacağını açıklamıştı. Söz konusu projeler kapsamında Middletown tesisindeki yüksek fırınını hidrojene hazır doğrudan indirgenmiş demir tesisi iki adet elektrikli eritme fırınıyla, Butler tesisindeki doğal gazla faaliyet gösteren yüksek sıcaklıklı slab tavlama fırınlarından ikisini dört adet elektrikli indüksiyonlu slab tavlama fırınıyla değiştireceğini belirtmişti.