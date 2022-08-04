CISA demir cevheri araştırmalarını güçlendirmek için komite kuracak

Perşembe, 04 Ağustos 2022 14:26:27 (GMT+3) | İstanbul

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), demir cevheri araştırmalarını güçlendirmek ve çelik sektörünün gelişimini teşvik etmek için demir cevheri çalışma komitesi kurulmasına yönelik öneriyi onayladığını açıkladı.

Büyük ve önde gelen demir-çelik şirketleri ile China Mineral Resources Group’tan oluşan komite, demir cevheri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarında öz yönetim ve öz disiplinle yürütülen profesyonel bir organizasyon olacak.

Sinosteel Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün Baş Araştırma Yetkilisi Hu Qimu'ya göre, Çinli şirketlerin uluslararası piyasaya daha iyi bir rekabet gücüyle girmesi için komitenin şirketlerin, devlet kurumlarının ve bankaların finansal kaynaklarını koordine ederek yerel maden kaynakları ve ithal demir cevheri entegrasyonunu geliştirmesi bekleniyor.