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CISA: Çin’de inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

Çarşamba, 03 Nisan 2024 16:10:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), uzun mamul piyasası hakkında gerçekleştirdiği bir seminerde piyasa oyuncularının inşaat demiri ve filmaşin talebinin bu sene zayıf kaldığının, canlı dönemde bile çok hafif bir toparlanma gösterdiğinin farkında olduğunu ifade etti.

Birliğin Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, buna rağmen devlet politikaları sayesinde inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarının artış göstermeye başlayabileceğini ifade ederek piyasa oyuncularının piyasadaki değişiklikleri yakından takip etmelerini ve çelik üreticilerinin üretim tonajlarını son kullanıcı sektörlerin taleplerine göre ayarlamalarını istedi. Luo Tiejun’a göre kapasite kullanım oranlarını artırmak şu an için mantıklı değil.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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