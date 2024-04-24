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Çinli Zhongshou yeşil dönüşüm için Arvedi'nin kesintisiz şerit üretim teknolojisini tercih etti

Çarşamba, 24 Nisan 2024 14:08:16 (GMT+3)   |   Brescia
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Zhongshou Special Steel Group’un Hebei eyaleti Luanzhou’da bulunan tesisine İtalyan Arvedi Group tarafından geliştirilen kesintisiz şerit üretim teknolojisi tedarik edecek.

Arvedi'nin kesintisiz şerit üretim teknolojisinin üretim sürecinde enerji açısından en verimli yöntem olması, Zhongshou’nun bazik oksijen fırını ve sıcak şerit haddehanesinden oluşan geleneksel rotadan elektrik ark ocağına dayalı üretime geçişinde bu teknolojiyi seçmesinin başlıca nedeni oldu. Tesisin 2025 yılı sonuna kadar tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Söz konusu teknoloji Zhongshou’nun otomotiv sektörü dahil olmak üzere emtia piyasasına 0,7-12,7 mm kalınlığında yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik tedarik etmesini sağlayacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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