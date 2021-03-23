Çinli Zenith Steel otomotiv pazarına girmek için filmaşin tesisini yenileyecek

Salı, 23 Mart 2021 11:21:03 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Çin merkezli Zenith Steel Group’un Çin’de bulunan Changzhou’daki filmaşin tesisini yenileyeceğini açıkladı. Bu yenileme, şirketin otomotiv ve vasıflı çelik pazarlarına girmesini sağlayacak.

Bu yenilemeyle Zenith, portföyünü yuvarlak çubuk içerecek şekilde genişletmeyi ve daha küçük çaplı ürünleri haddeleme hızını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Yenileme sayesinde şirket, mevcut çubuklu kangal çap aralığını 16 mm’den 42,5 mm’ye kadar çıkarabilecek ve daha küçük ürünleri saniyede 42 metreye varan hızlarda haddeleyebilecek. Bu yüksek hız da tesisi dünyada türünün ilk örneği haline getirecek.

Gelecekte, özel uygulamalar için 50 mm çapında mamul üretmek de mümkün olacak. Ayrıca şirket, otomotiv uygulamaları için 2,3 mt’a kadar kalın kompakt kangal üretebilecek. Bu amaçla, işlenmiş çelik kalitelerine rulman, yay çeliği, yüksek karbonlu çelik, ön gerilmeli tel, alaşım ve takım çelikleri eklenecek.

Şu anda şirketin filmaşin tesisi, ticari çelik kalitelerinde 11,5-26,5 mm çapında yıllık 780.000 mt filmaşin üretiyor.