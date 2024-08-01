Çinli Shagang Group ultra ince şerit üretimine başladı

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, ABD merkezli Castrip ve İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile yaptığı iş birliği doğrultusunda Zhangjiagang tesisinde üç yeni Castrip hattı devreye aldı. Kurulumun ardından Çinli çelik üreticisinin toplamda 4 Castrip hattı işlettiği dile getirildi.

Primetals tarafından yapılan açıklamada, ultra kompakt ve enerji verimliliği yüksek olan hatların her birinin üretim kapasitesinin yıllık 500.000 mt seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Söz konusu hatlarda Shagang’ın 1.345-1.680 mm genişliğinde ve 0,7-1,9 mm kalınlığında son derece esnek ultra ince şerit üretebileceği vurgulandı. Bu sayede pek çok alanda kullanıma uygun katma değerli çelik kaliteleri üretebileceği de aktarıldı.

Bununla birlikte Castrip hattının tavlama ihtiyacını ortadan kaldırdığına ve net şekline yakın şerit üreterek gereken haddeleme kuvvetini azalttığına dikkat çekildi. Dolayısıyla bu teknolojinin faaliyetlerini karbondan arındırmak isteyen çelik üreticileri açısından cazip bir alternatif olduğu da belirtildi.