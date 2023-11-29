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Shagang 6 No’lu kok fırınını devreye aldı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 11:26:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Shagang Group, saatlik 140 mt kapasiteli 6 No’lu kok fırınını dokuz ay süren inşaat çalışmalarının ardından devreye alarak enerji tasarrufu yapma ve karbon salımını düşürme yolunda önemli bir adım attı.

Kuru söndürme yapan fırın koku soğutmak için kapalı bir devrede atıl gazları kullanıp enerji üretimi için büyük miktarda atık ısı kullanıyor. 

Shagang Group toplam sekiz kok fırınına ve yıllık 5 milyon mt kok üretim kapasitesine sahip. 

Genelde 1 mt çelik üretmek için 0,7-0,8 mt kok gerekiyor. 

Shagang Group 2022 yılında 41,45 milyon mt çelik üretmişti.


Etiketler: Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Shagang 

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