Çinli Jianlong Kazakistan’da çelik yatırımı yapmayı planlıyor

Kazakistan’da devlete bağlı yatırım şirketi Kazakh Invest, Çini çelik üreticisi Jianlong Group’un Kazakistan’da çelik tesisi kurmayı düşündüğünü duyurdu.

Söz konusu şirketlerin temsilcileri arasında yapılan toplantıda Jianlong, Kazakistan’da çelik ve çelik ürünleri üretim tesisin inşasına ilişkin yatırım seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti. Tesisin kurulmasının planlandığı yere ilişkin bilgiler paylaşılmasa da Çinli üreticinin Kazakistan çelik sektöründe büyük potansiyel gördüğü öğrenildi.

Kazakh Invest İdari Yöneticisi Azamat Kozhanov, “Ülkemizin rekabet avantajını göz önünde bulundurarak ve öncelikli sektörleri belirleyerek yatırım çekme konusunda yeni bir yaklaşım belirledik. Bunlardan biri de çelik sektörü. Bu sektörlere hazır yatırımları olan yatırımcıları çekmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla çelik üretimine yönelik projeleri bulma konusunda gerekli yardımı sağlamaya hazırız,” dedi.