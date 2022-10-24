﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kazakistan’da yeni kütük tesisi inşa edilecek

Pazartesi, 24 Ekim 2022 15:06:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre, Kazak yatırımcı QazSpetsSteel LLP, Aktobe bölgesinde gerçekleştirilecek yeni bir çelik tesisi inşası için 587 milyon $ yatırım yapacak. İnşaatının başlangıç tarihi henüz belli olmayan tesisin kütük ve inşaat demiri tedarikinde ülkenin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.

Tesis yıllık 800.000 mt kütük üretim kapasitesine sahip olacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında tesiste 1.500 kişi istihdam edilecek.

Yeni tesis Kazakistanlı üreticilere ray, demir yolu tekerlekleri ve inşaat bağlantı parçaları üretimi için blum ve kütük tedarik ederek, kütük ithalatını yılda toplam 990 milyon $ azaltacak.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Kazakistan Asya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel kütük piyasasına bakış: Tüm pazarlarda olumsuz beklentiler artıyor, Çinli tüccarlar agresifleşti

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı üreticiler yüksek fiyatlardan nadir kütük bağlantıları yaptı

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli tüccarların pozisyon kargosu satışları nedeniyle Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları daha da geriledi

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk altı ayında %14,8 düştü

21 Eki | Çelik Haberler

Yerel alıcılar Kardemir’in inşaat demiri ve kütük tekliflerine iyi talep gösterdi

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli tüccarlar kütük ihracatı yapmayı hedefliyor, ithalat piyasası düşük fiyatlara rağmen durgun

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yerel fiyatlarla birlikte düştü

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya çıkışlı kütük teklifleri arz sıkıntısına rağmen aşağı yönlü

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk altı ayında artış gösterdi

18 Eki | Çelik Haberler

İranlı kütük tedarikçileri fiyatlarını daha da yükseltmeye çalışıyor

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük