Kazakistan’da yeni kütük tesisi inşa edilecek

Pazartesi, 24 Ekim 2022 15:06:15 (GMT+3) | İstanbul

Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre, Kazak yatırımcı QazSpetsSteel LLP, Aktobe bölgesinde gerçekleştirilecek yeni bir çelik tesisi inşası için 587 milyon $ yatırım yapacak. İnşaatının başlangıç tarihi henüz belli olmayan tesisin kütük ve inşaat demiri tedarikinde ülkenin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.

Tesis yıllık 800.000 mt kütük üretim kapasitesine sahip olacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında tesiste 1.500 kişi istihdam edilecek.

Yeni tesis Kazakistanlı üreticilere ray, demir yolu tekerlekleri ve inşaat bağlantı parçaları üretimi için blum ve kütük tedarik ederek, kütük ithalatını yılda toplam 990 milyon $ azaltacak.