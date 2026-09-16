 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli çelik üreticilerine üretimi ve stokları azaltma çağrısı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 16:56:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin çelik sektörü, geleneksel olarak canlı sezon olan Eylül ayına girilmesine rağmen arz fazlası ve nihai kullanıcılardan gelen zayıf talebin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Çin Demir Çelik Birliği, yerel üreticilere üretim miktarlarını kontrol altında tutma ve stokları azaltma çağrısında bulundu.

15 Eylül tarihinde WeChat hesabından yayımlanan açıklamaya göre birlik, Çinli çelik üreticilerini üretim kontrollerini sıkı bir şekilde uygulamaya, üretimi kısıtlama ve stokları azaltma konusunda daha fazla disiplin göstermeye çağırdı.

China Baowu Steel Group, Shougang Group, HBIS, Jiangsu Shagang Group ve Angang Group dahil olmak üzere Çin'in önde gelen 44 çelik üreticisi tarafından ortaklaşa başlatılan girişim, çelik sektöründe üretimi kontrol altına almaya yönelik son adım oldu.

Çin çelik sektörü, zayıf gayrimenkul sektörü ve altyapı yatırımlarındaki büyümenin yavaşlaması nedeniyle yerel talebin gerilediği bir ortamda uzun süredir devam eden kapasite fazlasıyla karşı karşıya bulunuyor. Merkezi hükümet de çelik üreticilerinin yıkıcı fiyat rekabetine son vermesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.

Birliğe göre geleneksel olarak canlı sezon olmasına rağmen yerel talebin zayıf seyretmesi ve çelik sektöründeki nispeten yüksek stok seviyeleri, çelik fiyatlarının gerilemesine ve üreticilerin kârlılığının düşmesine yol açarken, üretim ve faaliyetler üzerinde de baskı oluşturuyor.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı kütük satışlarına yönelik pazarlıklar hızlanırken, fiyatların daha fazla düşmesi beklenmiyor

16 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Eylül 2026

16 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları maliyetler ve yerel üreticilerin toparlanma beklentileriyle yatay

16 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'in gayrimenkul yatırımları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde düşüşünü sürdürdü yeni inşaat faaliyetleri %24,8 geriledi

16 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Eylül 2026

15 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yerel piyasadaki yavaşlamayla aşağı yönlü hareket etse de daha fazla düşüş ...

15 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Eylül 2026

14 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha teklifleri yerel piyasadaki zayıflamaya rağmen yatay

14 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Eylül 2026

11 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin'de yerel kok fiyatlarında beşinci tur artış uygulansa da daha fazla yükseliş beklenmiyor

11 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis