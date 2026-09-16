Çinli çelik üreticilerine üretimi ve stokları azaltma çağrısı

Çin çelik sektörü, geleneksel olarak canlı sezon olan Eylül ayına girilmesine rağmen arz fazlası ve nihai kullanıcılardan gelen zayıf talebin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Çin Demir Çelik Birliği, yerel üreticilere üretim miktarlarını kontrol altında tutma ve stokları azaltma çağrısında bulundu.

15 Eylül tarihinde WeChat hesabından yayımlanan açıklamaya göre birlik, Çinli çelik üreticilerini üretim kontrollerini sıkı bir şekilde uygulamaya, üretimi kısıtlama ve stokları azaltma konusunda daha fazla disiplin göstermeye çağırdı.

China Baowu Steel Group, Shougang Group, HBIS, Jiangsu Shagang Group ve Angang Group dahil olmak üzere Çin'in önde gelen 44 çelik üreticisi tarafından ortaklaşa başlatılan girişim, çelik sektöründe üretimi kontrol altına almaya yönelik son adım oldu.

Çin çelik sektörü, zayıf gayrimenkul sektörü ve altyapı yatırımlarındaki büyümenin yavaşlaması nedeniyle yerel talebin gerilediği bir ortamda uzun süredir devam eden kapasite fazlasıyla karşı karşıya bulunuyor. Merkezi hükümet de çelik üreticilerinin yıkıcı fiyat rekabetine son vermesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.

Birliğe göre geleneksel olarak canlı sezon olmasına rağmen yerel talebin zayıf seyretmesi ve çelik sektöründeki nispeten yüksek stok seviyeleri, çelik fiyatlarının gerilemesine ve üreticilerin kârlılığının düşmesine yol açarken, üretim ve faaliyetler üzerinde de baskı oluşturuyor.