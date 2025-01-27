Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı 2024 yılında %54,6 geriledi

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, 2024 yılında Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık %54,6 düşüşle 29,19 milyar RMB (4,1 milyar $) brüt kâr açıkladı.

Otomotiv sektörünün brüt kârı 2024 yılında %8 düşüşle 462,26 milyar RMB (64,5 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %2,9 artışla 54,16 milyar RMB (7,1 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %2,1 düşüşle 185,78 milyar RMB (25,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %21,5 artışla 109,24 milyar RMB (15,2 milyar $) brüt kâr kaydetti.

2024 yılında Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3,3 düşüşle 7,43 trilyon RMB (1,04 trilyon $) oldu.