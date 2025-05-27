Çinli çelik sanayi kuruluşları Ocak-Nisan döneminde 2,35 milyar $ brüt kâr elde etti

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 16,92 milyar RMB (2,35 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 22,22 milyar RMB net zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %5,1 düşüşle 132,55 milyar RMB (18,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %45,4 düşüşle 11,69 milyar RMB (1,1 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %11,1 artışla 44,73 milyar RMB (3,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %59,2 artışla 39,21 milyar RMB (3,5 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1,4 artışla 2,12 trilyon RMB (290 milyar $) oldu.