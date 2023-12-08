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Çinli Baowu Group Huawei ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Cuma, 08 Aralık 2023 16:28:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group, bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri şirketi Huawei ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirket de iş geliştirme ve ürün gamını genişletme adına endüstriyel dijitalleşme süreçlerini teşvik etmek için bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerine yönelik yenilikler üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Şirketlerin demir ve çelik sektöründe yeni senaryolar ve yapay zeka uygulamaları oluşturup sektöre değer katması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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