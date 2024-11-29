Çin’in yerel tahvilleri Ocak-Ekim döneminde 3,89 trilyon RMB oldu

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de yerel yönetimlerin ihraç ettiği özel tahviller, bu yılın Ekim ayında 297,1 milyar RMB (41,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve Eylül ayına kıyasla 730,8 milyar RMB (101,6 milyar $) düşüş, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ise 78,7 milyar RMB (10,9 milyar $) artış görüldü. Ocak-Ağustos döneminde bu tahviller 2,57 trilyon RMB (360 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Ağustos ve Eylül aylarında çok fazla tahvil ihraç edilmesi nedeniyle mevcut tahvil kotası azaldığı için Ekim ayında tahviller önceki aya kıyasla sertçe düştü.