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Çin’in yerel tahvilleri Ocak-Ekim döneminde 3,89 trilyon RMB oldu

Cuma, 29 Kasım 2024 09:43:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de yerel yönetimlerin ihraç ettiği özel tahviller, bu yılın Ekim ayında 297,1 milyar RMB (41,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve Eylül ayına kıyasla 730,8 milyar RMB (101,6 milyar $) düşüş, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ise 78,7 milyar RMB (10,9 milyar $) artış görüldü. Ocak-Ağustos döneminde bu tahviller 2,57 trilyon RMB (360 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Ağustos ve Eylül aylarında çok fazla tahvil ihraç edilmesi nedeniyle mevcut tahvil kotası azaldığı için Ekim ayında tahviller önceki aya kıyasla sertçe düştü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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