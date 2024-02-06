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Çin’in yerel tahvilleri Ocak ayında 384,4 milyar RMB oldu

Salı, 06 Şubat 2024 10:31:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Çin’in yerel tahvilleri 175,4 milyar RMB (24,7 milyar $) değerinde yeni tahviller de dahil olmak üzere yıllık %38,6 düşüşle 384,4 milyar RMB seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte bazı eyaletlerde yerel kalkınma ve reform komisyonları yönetimi kolaylaştırmak adına hükümetin yatırım projelerini kesinlikle yasaklanmış, menkul kıymetleri destekleyici ve onay bekleyen olmak üzere üç farklı kategoriye ayırdı.

Bununla birlikte yerel yönetimlerin hükümet fonlarını çok dikkatli bir şekilde kullanacak olması, kısa vadede altyapı projelerine angaje olmuş yerel kuruluşları olumsuz etkileyecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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