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Çin’in yerel tahvil ihracatı 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 370 milyar $ oldu

Perşembe, 31 Temmuz 2025 11:54:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'de yerel yönetimler tarafından bu yılın Ocak-Haziran döneminde ihraç edilen yeni tahvillerin toplamı 2,62 trilyon RMB (370 milyar $) seviyesinde açıklandı. Bu rakam, Çin’in 2025 yılı için belirlediği tahvil ihraç planının % 59’unun tamamlandığını gösteriyor.

Sadece Mayıs ayında ise Çin'deki yerel yönetimler tarafından ihraç edilen yeni tahvillerin toplamı Mayıs ayına kıyasla %27,7 artışla 628,1 milyar RMB (87,8 milyar $) oldu. 

Ülke, 2025 yılı boyunca toplam 4,4 trilyon RMB tutarında yerel tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Bu rakam, 2024 yılına kıyasla 500 milyar RMB artış anlamına geliyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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