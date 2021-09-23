Çin’in uzun mamul üretimi Ağustos ayında düştü

Perşembe, 23 Eylül 2021 13:58:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %4,26 ve yıllık 16,1 düşüşle 20,12 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %6,9 ve yıllık %15,9 düşüşle 12,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları, 1 Ağustos tarihinde 5.450 RMB/mt’da yer alarak en yüksek seviyesine çıkarken, 19 Ağustos tarihinde en düşük seviyesine gerileyerek 5.193 RMB/mt seviyesinde kaydedildi. Bu ay, talebin toparlanmasına ve üretimin düşmesine bağlı olarak inşaat demiri fiyatları, kademeli olarak artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık %4 artışla 177,63 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 3,2 puan daha yavaş oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk sekiz ayında yıllık %1,1 artışla 109,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 3,6 puan daha yavaş oldu.