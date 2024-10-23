Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Eylül döneminde %2,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %2,1 artışla 161,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %6,3 artışla 34,80 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %5,42 ve yıllık %6,4 düşüşle 17,11 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %8,71 ve yıllık %2,7 düşüşle 4,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce aşağı yönlü hareket ederken Eylül ayının sonlarına doğru teşvik planları sayesinde yükseldi. En yüksek fiyat seviyesi 3.705 RMB/mt (520$/mt) ile 30 Eylül tarihinde, en düşük seviye ise 3.085 RMB/mt (433$/mt) ile 9 Eylül tarihinde kaydedildi.