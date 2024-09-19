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Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ağustos döneminde %3,2 yükseldi

Perşembe, 19 Eylül 2024 11:25:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %3,2 artışla 144,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %9,1 artışla 31,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %3,7 düşüş ve yıllık %1,6 artışla 18,09 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %6,3 düşüş ve yıllık %6,5 artışla 3,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Ağustos ayında talep olmadığı için çoğunlukla aşağı yönlü hareket etti. En yüksek fiyat seviyesi 3.555 RMB/mt (501$/mt) ile 1 Ağustos tarihinde, en düşük seviye ise 3.185 RMB/mt (449$/mt) ile 20 Ağustos tarihinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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