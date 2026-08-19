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Çin'in sac/levha ihracatı 2026 Ocak-Temmuz döneminde %9,9 düştü

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 11:35:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in sac/levha ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 38,26 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,3 puan yavaşladı.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in sac/levha ihracatı yıllık %1,8 ve aylık %1,15 düşüşle 6,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca otomotiv, beyaz eşya ve makine imalat sektörlerinde kullanılan sac ve levhaya yönelik talep, küresel imalat döngüsündeki zayıflama ve artan ticaret kısıtlamalarının baskısı altında kaldı. Bu durum, Çin'in yılın ilk yedi ayındaki sac/levha ihracatının yıllık %9,9 düşmesine yol açtı.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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