Çin'in sac/levha ihracatı 2026 Ocak-Temmuz döneminde %9,9 düştü

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in sac/levha ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 38,26 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,3 puan yavaşladı.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in sac/levha ihracatı yıllık %1,8 ve aylık %1,15 düşüşle 6,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca otomotiv, beyaz eşya ve makine imalat sektörlerinde kullanılan sac ve levhaya yönelik talep, küresel imalat döngüsündeki zayıflama ve artan ticaret kısıtlamalarının baskısı altında kaldı. Bu durum, Çin'in yılın ilk yedi ayındaki sac/levha ihracatının yıllık %9,9 düşmesine yol açtı.