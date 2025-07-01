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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde yıllık %10,36 arttı

Salı, 01 Temmuz 2025 10:17:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %26,74 düşüşle 718.000 mt ve %10,36 artışla 2,11 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Mayıs ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %11,99 ve yıllık %28,28 düşüşle 125.100 mt, ihracatı ise aylık %2,56 düşüş ve yıllık %4,66 gerilemeyle 436.300 mt oldu.

Mayıs ayında Çin'in paslanmaz çelik net ihracat tonajı bir önceki aya göre %1,82 artışla 311.300 mt olurken, bir önceki yıla göre %9,88 arttı. Bu yılın ilk beş ayında ise paslanmaz çelik net ihracat tonajı yıllık bazda %48,81 artışla 1,39 milyon mt oldu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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