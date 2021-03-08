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Çin’in otomobil satışları Şubat ayında 1,45 milyon adede ulaşacak

Pazartesi, 08 Mart 2021 16:01:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Çin’de otomobil satışlarının aylık %42 düşüşle ve yıllık bazda 3,9 kat artarak 1,45 milyon adet olması bekleniyor. Otomobil satışlarındaki aylık düşüş Çin Yeni Yıl tatilinden kaynaklandı. 

Şubat ayında binek araç satışlarının geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 3,7 kat, ticari araç satışlarının ise yıllık 2,2 kat artması öngörülüyor.

Ocak-Şubat döneminde Çin’de otomobil satışlarının yıllık %76,8 artışla 3,95 milyon adet olarak kaydedilmesi bekleniyor. Söz konusu dönemde binek araç satışlarının yıllık %69,4, ticari araç satışlarının ise yıllık %80 artması bekleniyor.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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