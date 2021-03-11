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Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Şubat ayında düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 14:11:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre (CADA), Şubat ayında Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi, Ocak ayında kaydedilene kıyasla 7,9 puan ve geçen yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 29 puan düşerek %52,2 oldu.

CADA’ya göre, stok uyarı endeksi Şubat ayında önemli oranda düşerek 2019 yılının Ocak ayından beri en düşük ikinci seviyesini kaydetmiş olsa da, üst üste 38. ay %50 bandının üstünde kaldı.

Stok uyarı endeksindeki hızlı düşüş, otomobil piyasasındaki talebin artmaya devam etmesi ve geçen yılın aynı döneminde düşük bir baz seviye kaydedilmesi nedeniyle gerçekleşti.

CADA Başkan Yardımcısı Xiao Zhengsan, “Teşvik politikası ve son kullanıcıların Covid-19 salgınından korunmak amacıyla otomobil almak istemesi otomobil piyasasını olumlu etkileyecek,” şeklinde konuştu. Zhengsan ayrıca, otomobil talebinin Mart ayında daha da iyileşerek, stok uyarı endeksini aşağı çekeceğini düşündüğünü belirtti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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