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Çin’in kömür üretimi Ocak-Nisan döneminde %10,5 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 10:33:37 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %10,5 artışla 1,45 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın ilk üç ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha hızlı oldu.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %10,7 artışla Mart ayında kaydedilene kıyasla 4,1 puan daha yavaş oldu ve 360 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %16,2 düşüşle 75,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş Ocak-Mart döneminde kaydedilene kıyasla 8 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Çin Uzak Doğu madencilik üretim 

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