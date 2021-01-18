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Çin’in kömür üretimi 2020’de %0,9, ithalatı ise %1,5 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 12:26:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, 2020 yılında Çin’in ham kömür üretimi, yılın ilk on bir ayında kaydedilen artış hızına kıyasla 0,5 puan yükselerek yıllık %0,9 artışla 3,84 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Aralık ayında ise, Çin’in ham kömür üretimi, Kasım ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,7 puan daha yüksek olarak yıllık bazda %3,2 artışla 350 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, 2020 döneminde Çin yıllık bazda %1,5 artışla 304 milyon mt kömür ithalatı gerçekleştirirken, aynı yılın Ocak-Kasım döneminde ise yıllık %10,8 düşüş göstermişti.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Çin  madencilik  hammaddeler  üretim  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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