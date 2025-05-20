Çin’in kok ihracatı Ocak-Nisan döneminde %30,4 azaldı

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30,4 düşüşle 2,32 milyon mt olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %9,8 artışla 2,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. İthalatı ise yıllık %5,3 düşüşle 152,85 67 milyon mt oldu.

Sadece Nisan ayında, Çin'in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %40,8 düşüş ve aylık %27,6 gerileme sonucu 550.000 mt, kömür ihracatı ise yıllık %29,8 artış ve aylık %56,5 artışla 720.000 mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda kömür ithalatı yıllık bazda %16,4 ve aylık bazda %2,3 düşüşle 37,83 milyon mt oldu.