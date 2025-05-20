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Çin’in kok ihracatı Ocak-Nisan döneminde %30,4 azaldı

Salı, 20 Mayıs 2025 10:52:13 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30,4 düşüşle 2,32 milyon mt olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %9,8 artışla 2,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. İthalatı ise yıllık %5,3 düşüşle 152,85 67 milyon mt oldu. 

Sadece Nisan ayında, Çin'in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %40,8 düşüş ve aylık %27,6 gerileme sonucu 550.000 mt, kömür ihracatı ise yıllık %29,8 artış ve aylık %56,5 artışla 720.000 mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda kömür ithalatı yıllık bazda %16,4 ve aylık bazda %2,3 düşüşle 37,83 milyon mt oldu.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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