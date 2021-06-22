Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Mayıs ayında istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti

Salı, 22 Haziran 2021 14:28:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in inşaat demiri üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %4,3 ve yıllık 3 artışla 24,67 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %5,95 ve yıllık %3,4 artışla 15,01 milyon mt oldu.

SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının ilk yarısında artarak, vadeli inşaat demiri fiyatlarının devamlı olarak yükselmesi ve iyi talebin desteklemesiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde en üst seviyesine ulaşarak 6.223 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. Ancak, vadeli inşaat demiri fiyatlarında kaydedilen düşüş nedeniyle 27 Mayıs tarihinde en düşük seviyesine gerileyerek 4.937 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde yer aldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %13,5 artışla 110,88 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 3,4 puan daha yavaş oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk beş ayında yıllık %12,2 artışla 69,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,9 puan daha yavaş oldu.