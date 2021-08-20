Çin’in inşaat demiri üretimi Temmuz ayında %12,5 düştü

Cuma, 20 Ağustos 2021 13:51:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %15,1 ve yıllık 12,5 düşüşle 21,02 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %4,83 ve yıllık %8,2 düşüşle 13,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, Temmuz ayında artış gösteren yerel inşaat demiri fiyatları, üretimdeki düşüş ve vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 30-31 Temmuz tarihlerinde 5.450 RMB/mt’da yer alarak en yüksek seviyeye çıktı. Ağustos ayında ise, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki sert düşüşe ve talebin kötüleşmesine bağlı olarak düşüşe geçti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’in inşaat demiri üretimi bu yılın yıllık %7,2 artışla 157,46 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 4 puan daha yavaş oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk yedi ayında yıllık %4,7 artışla 96,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.