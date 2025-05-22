Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Nisan döneminde %0,9 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın ilk dört ayında yıllık %0,9 düşüşle 65,4 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi yıllık bazda %3,3 artışla 44,37 19 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %7 artışla 18,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Nisana ayında Çin’in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla %5,9 ve %9 artış ve %0,1 düşüşle 17,3 milyon mt, 11,7 milyon mt ve 5,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayında önce düştü, sonra toparlandı ve ayın geri kalanında sınırlı bir aralıkta dalgalı seyretti. Fiyatlar 2 Nisan tarihinde 3.317 RMB/mt (461$/mt) ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken, 9 Nisan tarihinde kaydedilen 3.217 RMB/mt (447$/mt) en düşük seviye oldu.