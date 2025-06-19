Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,6 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın ilk beş ayında yıllık %1,6 düşüşle 82,28 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi yıllık bazda %2,3 artışla 56,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,2 artışla 23,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Mayıs ayında Çin’in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla %6, %1,2 ve %1,4 düşüşle 16,88 milyon mt, 12,02 milyon mt ve 5,46 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayında önce yükseldi, sonra geriledi. Fiyatlar 15 Mayıs tarihinde 3.287 RMB/mt (457$/mt) ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken, 31 Mayıs tarihinde kaydedilen 3.153 RMB/mt (459$/mt) en düşük seviye oldu.