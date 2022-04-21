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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Mart döneminde %13,3 düştü

Perşembe, 21 Nisan 2022 14:43:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %13,3 düşüşle 55,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi yıllık %16,8 düşüşle 32,80 milyon mt oldu.

Yalnızca Mart ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %11,9 ve %10,9 düşerek 20,40 milyon mt ve 12,36 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

İnşaat demiri fiyatları söz konusu ayda önce arttı, daha sonra ise düşüş gösterdi. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları 7 Mart tarihinde 5.057 RMB/mt seviyesi ile en yüksek, 16 Mart tarihinde ise 4.900 RMB/mt ile en düşük seviyesinde yer aldı. Vadeli inşaat demiri fiyatlarında kaydedilen artışlara bağlı olarak yerel fiyatlar ayın ortasından itibaren yükselişe geçti.


Etiketler: inşaat demiri filmaşin uzun ürünler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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