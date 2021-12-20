Çin’in inşaat demiri üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi

Pazartesi, 20 Aralık 2021 11:32:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi, bu yılın Kasım ayında, aylık %6,1 ve yıllık %23,7 düşüşle 17,77 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %6,1 ve yıllık %26,4 düşüşle 11,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, inşaat demiri ve filmaşin üretimi, havaların soğuması nedeniyle son kullanıcılardan gelen talebin cansız seyretmesine ve üretime getirilen kısıtlamalara bağlı olarak düşüş gösterdi. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları, 1 Kasım tarihinde 5.280 RMB/mt depo çıkışı seviyesi ile en yüksek, 10 Kasım tarihinde 4.720 RMB/mt depo çıkışı ile en düşük seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, inşaat demiri üretimi yıllık %4,1 düşüşle 231,84 milyon mt oldu. Söz konusu düşüş, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 2,3 puan daha hızlı oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk on bir ayında yıllık %6,9 düşüşle 143,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 2,1 puan daha hızlı oldu.