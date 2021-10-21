Çin’in inşaat demiri üretimi Eylül ayında %24,7 düştü

Perşembe, 21 Ekim 2021 13:38:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %12 ve yıllık 24,7 düşüşle 17,70 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %11,2 ve yıllık %27,2 düşüşle 11,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, üretime ve enerji tüketimine getirilen kısıtlamalara bağlı olarak inşaat demiri ile filmaşin üretiminin büyük düşüşler göstermesi sonucunda ülkede yerel inşaat demiri fiyatları aşağı yönlü hareket etti. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları, 1 Eylül tarihinde, 5.287 RMB/mt’a gerileyerek en düşük seviyesinde, 30 Eylül tarihinde 5.967 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık %0,6 artışla 195,45 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 3,4 puan daha yavaş oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk dokuz ayında yıllık %2,3 düşüşle 120,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.