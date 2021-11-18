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Çin’in inşaat demiri üretimi Ekim ayında aylık %6,9 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 13:38:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi, bu yılın Ekim ayında, aylık %6,9 artışla ve yıllık 20,6 düşüşle 18,91 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise aylık %5,12 artışla ve yıllık %22,9 düşüşle 11,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, 1-7 Ekim tarihleri arasındaki tatil döneminin ardından üretime getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine bağlı olarak inşaat demiri ve filmaşin üretimi iyileşme gösterdi. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları, 8-11 Ekim tarihlerinde, 6.057 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde, 31 Ekim tarihinde 5.320 RMB/mt ile en düşük seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, inşaat demiri üretimi yıllık %1,8 düşüşle 214,12 milyon mt oldu. İnşaat demiri üretimi, geçtiğimiz ay, yıllık %0,6 artış göstermişti.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk on ayında yıllık %4,8 düşüşle 132,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,5 puan daha hızlı oldu.


Etiketler: filmaşin  Uzak Doğu  inşaat demiri  Çin  çelik üretimi  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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