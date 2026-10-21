 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %12 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2026 10:43:13 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %12,0 düşüşle 126,53 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ülkenin filmaşin üretimi yıllık %8,2 düşüşle 92,57 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,7 artışla 45,52 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %12,6 düşüş ve aylık %3,2 artışla 12,99 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, filmaşin üretimi yıllık %12,9 ve aylık %1,2 düşüşle 10,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda kaynaklı boru üretimi ise yıllık %1,0 ve aylık %4,2 artışla 5,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ekim 2026

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %10,3 düştü

21 Eki | Çelik Haberler

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Ekim 2026

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de yerel uzun mamul fiyatları talepteki yavaş toparlanmaya rağmen neredeyse aynı kaldı

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Ekim 2026

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ekim 2026

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ekim 2026

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Eylül sonunda %0,3 arttı

15 Eki | Çelik Haberler

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2026

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ekim 2026

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis