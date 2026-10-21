Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %12 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %12,0 düşüşle 126,53 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ülkenin filmaşin üretimi yıllık %8,2 düşüşle 92,57 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,7 artışla 45,52 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %12,6 düşüş ve aylık %3,2 artışla 12,99 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, filmaşin üretimi yıllık %12,9 ve aylık %1,2 düşüşle 10,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda kaynaklı boru üretimi ise yıllık %1,0 ve aylık %4,2 artışla 5,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.