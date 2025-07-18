Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılının ilk yarısında %3 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın ilk altı ayında yıllık %3 düşüşle 98,31 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi yıllık bazda %0,6 artışla 67,89 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,4 artışla 29,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Haziran ayında Çin’in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla %8,1, %6,7 ve %8,4 düşüşle 16,58 milyon mt, 11,69 milyon mt ve 5,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran ayında önce yükseldi, dar bir aralıkta dalgalı seyrettikten sonra geriledi. Fiyatlar 6 ve 11 Haziran tarihinde 3.157 RMB/mt (441,5$/mt) ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken, 26 Haziran tarihinde kaydedilen 3.107 RMB/mt (434,5$/mt) en düşük seviye oldu.