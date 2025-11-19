 |  Giriş 
Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %2 geriledi

Çarşamba, 19 Kasım 2025 11:32:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Ocak-Ekim dönemindeki inşaat demiri üretimi yıllık bazda %2 düşüşle 158,01 milyon mt seviyesine geriledi.

Aynı dönemde filmaşin üretimi %0,4 artışla 113 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise %3,7 artışla 50,17 milyon mt oldu.

Ekim ayında inşaat demiri üretimi yıllık ve aylık bazda %18,6 düşüşle 14,34 milyon mt, filmaşin üretimi yıllık %10,4 ve aylık %7,21 düşüşle 10,86 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise yıllık %7,7 artış ve aylık %5,3 düşüşle 5,20 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

SteelOrbis verilerine göre Ekim ayında Çin yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Fiyatlar 30-31 Ekim’de 3.230 RMB/mt (455$/mt) ile en yüksek seviyesine, 16-19 Ekim’de 3.150 RMB/mt (444$/mt) ile en düşük seviyesine ulaştı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

